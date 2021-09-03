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Актер Артем Алексеев срочно госпитализирован с острым психозом

37-летний российский актер был помещен в одну из столичных больниц после того, как у него случился нервный срыв. А повод для этого действительно был. Накануне Алексей поссорился с супругой, забрал из дома 4-летнюю дочь и бродил с ней по городу. Ранее СМИ писали, что перенесла серьезную операцию в начале августа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Личный Instagram @tema_alekseev

Родители не скрывали тяжелое состояние дочери, но просили дать им возможность без лишних вопросов решить помочь дочери восстановиться: «В нашей семье случилось горе — пять дней назад дочь попала в больницу. Ее жизни ничего не угрожает, она будет жить, но предстоит сложная серьезная операция… Прошу отнестись с пониманием и не спрашивать, что конкретно произошло. Всему свое время. Помолитесь за Васену», — рассказал тогда актер поклонникам.

Как только все стало налаживаться — Артему Алексееву стало плохо.

Изначально врачи подозревали у актера отравление психоактивными препаратами. Несмотря на это, проведенные анализы показали отрицательный результат. Как стало известно 5-tv.ru, у знаменитости произошел эмоциональный срыв. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. В больнице он пробудет несколько дней.

Напомним, что Артем Алексеев известен по ролям в сериалах «Последний янычар», «Братаны. Продолжение», а также фильмах «Поездка к матери», «Пока станица спит», «Екатерина. Взлет», «Сердце матери», «Годунов» и других.

Фото и видео: Instagram