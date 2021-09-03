Актер Артем Алексеев срочно госпитализирован с острым психозом
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Фото: Личный Instagram @tema_alekseev
Родители не скрывали тяжелое состояние дочери, но просили дать им возможность без лишних вопросов решить помочь дочери восстановиться: «В нашей семье случилось горе — пять дней назад дочь попала в больницу. Ее жизни ничего не угрожает, она будет жить, но предстоит сложная серьезная операция… Прошу отнестись с пониманием и не спрашивать, что конкретно произошло. Всему свое время. Помолитесь за Васену», — рассказал тогда актер поклонникам.
Как только все стало налаживаться — Артему Алексееву стало плохо.
Изначально врачи подозревали у актера отравление психоактивными препаратами. Несмотря на это, проведенные анализы показали отрицательный результат. Как стало известно 5-tv.ru, у знаменитости произошел эмоциональный срыв. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. В больнице он пробудет несколько дней.
Напомним, что Артем Алексеев известен по ролям в сериалах «Последний янычар», «Братаны. Продолжение», а также фильмах «Поездка к матери», «Пока станица спит», «Екатерина. Взлет», «Сердце матери», «Годунов» и других.
Фото и видео: Instagram