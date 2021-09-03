Актер Артем Алексеев срочно госпитализирован с острым психозом

Родители не скрывали тяжелое состояние дочери, но просили дать им возможность без лишних вопросов решить помочь дочери восстановиться: «В нашей семье случилось горе — пять дней назад дочь попала в больницу. Ее жизни ничего не угрожает, она будет жить, но предстоит сложная серьезная операция… Прошу отнестись с пониманием и не спрашивать, что конкретно произошло. Всему свое время. Помолитесь за Васену», — рассказал тогда актер поклонникам.

Как только все стало налаживаться — Артему Алексееву стало плохо.