Акиньшина, закрутившая роман с Козловским, осталась без детей

Пока все пребывали в уверенности, что Оксана Акиньшина самостоятельно воспитывает сына Константина и дочку Эмми, «ЭГ» удалось выяснить, что это не так. Оказывается, продюсер Арчила Геловани поставил супруге условие, что в случае расставания дети останутся с ним. Как видно, слов на ветер он не бросает и теперь наследник проживают с ним вместе в Грузии.

Звезда фильма «Стиляги», закрутившая роман с актером Данилой Козловским, при любой возможности навещает своих чад. Например, в марте этого года Акиньшина возила наследников на горнолыжный курорт и, судя по всему, прекрасно провела с ним время.

Напомним, что у актрисы есть еще старший сын Филипп. Мальчик, появившийся в браке Оксаны Акиньшиной с Дмитрием Литвиновым, имеет проблемы со здоровьем и практически с самого детства проживает с бабушкой в Санкт-Петербурге.