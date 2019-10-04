Акиньшина, Сутулова, Тарханова и другие звезды на модной презентации в космическом стиле

Событие прошло в Shakirova Space. Залы особняка на день преобразились и стали похожи на декорации футуристического блокбастера о межпланетных путешествиях. И это неспроста, ведь именно теме космоса посвящена вся коллекция обуви для женщин, мужчин и детей, в которую вошли комфортные и теплые сникеры, ботинки, сапоги и, конечно, бибуты в оттенках звездного неба - от серебристого и золотистого до мерцающего перламутро-лилового.

Присматривая идеальную пару обуви к холодному сезону под зажигательнве сеты диджея Ефима Гинзбурга, гости увлеченно беседовали о лучших местах для зимнего отдыха и делились планами на ближайший горнолыжный сезон. Вечеринку Jog Dog Space Party посетили Оксана Акиньшина, Александр Рогов, Мария Шалаева, Ольга Сутулова, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов, Юлия Барановская, Валерия Гай Германика и многие другие.