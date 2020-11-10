«Ах, вот в кого такая красота!»: Алена Шишкова поздравила с днем рождения свою красотку-маму

Поклонники тоже это оценили, удивились молодости мамы Алены и отметили, что мама и дочка выглядят совсем как сестренки:

«Алиса — копия ваша мама», «Безумно красивая семья», «Такая интересная внешность у мамы», «Ах, вот в кого такая красота! С днем рождения», «Какая теплая фотография, отец ваш красавчик», «Какие красивые родители», «С днем рождения! Самое главное, чтобы были здоровы и счастливы!», «Как вы похожи, прямо как две сестренки», «Красавица мама», «Очень красивая семья», «Очень красивая) С днем рождения», «Мама — красотка», «С днем рождения, мамулю!!! Крепкого здоровья и долгих лет!!», «Какая замечательная семья», «Какая у вас красивая мама», «Понятное дело, что мама красотка! Но папа тоже такой красивый! Какая подходящая пара! Счастья им», «Приятно осознавать, что есть такие яркие люди из твоего города».