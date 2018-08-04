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Ах, эта свадьба! Дима Билан и Polina представили совместный клип

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Димы Билана

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Артисты сыграли главные роли в десятиминутном клипе-фильме на песню «Пьяная любовь».

Дима Билан и певица Polina порадовали поклонников видеофильмом на совместную песню «Пьяная любовь». В почти десятиминутном клипе артисты перенеслись на 20 лет назад и устроили настоящую свадьбу — с выкупом, тамадой, смешными конкурсами, фотографиями «на ладошке» и, конечно, дракой – какая же свадьба без драки! Режиссером видео стала актриса, певица и композитор Даша Чаруша. В съемках клипа приняли участие Лолита, Лилия Абрамова (известная Instagram-блогер @tatarkafm), Анастасия Ивлеева, Наташа Королева, Александр Гудков, Мария Миногарова, Эдгард и Аскольд Запашные с тигром Рики, Юлия Ауг и другие. Предлагаем вам насладиться новой видеоработой Димы Билана.

Отметим, что менее, чем за сутки, клип набрал более миллиона просмотров.

Фото: instagram

Видео: YouTube/bilanofficial

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