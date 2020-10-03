Айзу Анохину осудили за пошлый танец на детской вечеринке

Айза Анохина весело отметила вместе с детьми детский день рождения. На празднике вместе с малышами Айза станцевала в шариках тверк.

Сыновья Айзы Сэм и Элвис сегодня празднуют день рождения. На самом деле, день рождения только у Элвиса, но Сэм не смог отпраздновать его в мае из-за пандемии, и праздники объединили.

Подписчики Айзы отреагировали на такую вечеринку неоднозначно. Некоторые сочли, что это действительно весело.