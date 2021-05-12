Айза Долматова прокомментировала слухи о новом романе

Недавно Долматова опубликовала снимок, где целуется с другим парнем, и намекнула на новые отношения. Поклонники принялись расспрашивать ее об этом молодом человеке. Выяснилось, что это всего лишь ролик в Сети.

Айза уточнила, что не торопится заводить новые романтические связи. Она хочет насладиться свободой. Как пишет PeopleTalk, Айза отметила, что в ролике снялась с блогером по имени Илья.

«Очень классный молодой человек, с которым круто и поснимать, и помолчать, и пофилософствовать, несмотря на его юный возраст», — добавила она. Долматова рассказала, когда будет готова к отношениям. «Только когда я обрету внутреннюю гармонию и силу, которой я смогу поделиться с партнером, я вступлю в отношения, но это не сейчас», — резюмировала она.