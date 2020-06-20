Айза Анохина откровенно рассказала о новом романе: «Жить вместе? В моем доме нет места для мужчины»
Фото: Starface
В очередном выпуске шоу о себе самой 35-летняя Айза Анохина рассказала, что у нее не было счастливого детства. «Меня не водили ни в какие кружки, я ничем не занималась, а мне этого очень не хватало, — призналась блогер. — Я все детство мечтала играть на скрипке, но никогда не держала ее в руках».
Айза рассказала, что ее сыновья Сэм и Элвис капризные мальчики: «Они и пяти минут не могут быть голодными, сразу начинают хныкать. У меня в детстве было время, когда я не ела по несколько дней. И ни разу не заплакала. Девочки более выносливые».
Фото: Кадр программы
Героиня шоу пояснила, что, когда ей было 10 лет, она с мамой-чеченкой поехала навестить родных в Чечню, и в это время там началась война. «Стреляли кругом. Было очень страшно. Но моя мама боевая женщина, в то время как все ее сестры и другие родственники-женщины плакали, она думала, как нам всем выжить», — трогательно рассказала Анохина.
Она вспомнила, как с мамой под обстрелом ходила за водой, прикрывшись оторванной фанерой с крыши.
«В 10 лет я зашивала руки раненым солдатам, но даже не пикнула. Это часть моего потерянного детства. Это никуда не делось, просто я не говорю об этом вслух, да меня никто про это и не спрашивал», — призналась Айза.
Она добавила, что вместе отпуска они с мамой провели в Чечне два с половиной года: «Мы не могли выбраться оттуда — транспорта не было. Папа думал, что мы погибли».
Фото: Кадр программы
Айза призналась, что не готова к совместному быту с новым мужчиной. В одной из первых серий она рассекретила имя своего нового избранника Олега Майами.
«У гостевого брака много прелестей. Соскучились — встретились — пообщались — разошлись. Не утрачивается нотка романтики. Но жить вместе я не готова! В моем доме пока нет места для мужчины. У меня дети. Я люблю спать одна или с детьми, а спать с мужчиной в одной кровати мне не нравится. И у меня свой быт, свой порядок, все вещи на своих местах И менять это я пока не собираюсь, не хочу, чтобы все разбилось о быт», — сказала Айза Анохина.
В конце выпуска Айза по видеосвязи пообщалась со вторым мужем Дмитрием, который пережидал карантин на Бали. Айза рассказала ему, что в суде для развода потребовали предоставить документ от него, что он не против дать развод.
«Напишу этот документ, только, если ты дашь доверенность на то, чтобы я мог путешествовать с Элвисом», — поставил условие Анохин.
«А разве я тебе запрещаю это делать?! — с негодованием спросила Айза. — И не дам я тебе такую бумажку. Мне надоели твои постоянные ультиматумы! Ты для меня такой же приятный человек, как и коронавирус!», — прокричала героиня шоу.
«Какая же ты м*зь! Как ты мне надоела», — закончил разговор Анохин.
Выпуски шоу «Супер Айза» смотрите по субботам в 12.00 по московскому времени на канале «Супер».
Фото: Instagram Айзы Анохиной, кадры программы, Starface
Видео: телеканал «Супер»
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