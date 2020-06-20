Айза Анохина откровенно рассказала о новом романе: «Жить вместе? В моем доме нет места для мужчины»

Айза призналась, что не готова к совместному быту с новым мужчиной. В одной из первых серий она рассекретила имя своего нового избранника Олега Майами.

«У гостевого брака много прелестей. Соскучились — встретились — пообщались — разошлись. Не утрачивается нотка романтики. Но жить вместе я не готова! В моем доме пока нет места для мужчины. У меня дети. Я люблю спать одна или с детьми, а спать с мужчиной в одной кровати мне не нравится. И у меня свой быт, свой порядок, все вещи на своих местах И менять это я пока не собираюсь, не хочу, чтобы все разбилось о быт», — сказала Айза Анохина.

В конце выпуска Айза по видеосвязи пообщалась со вторым мужем Дмитрием, который пережидал карантин на Бали. Айза рассказала ему, что в суде для развода потребовали предоставить документ от него, что он не против дать развод.

«Напишу этот документ, только, если ты дашь доверенность на то, чтобы я мог путешествовать с Элвисом», — поставил условие Анохин.

«А разве я тебе запрещаю это делать?! — с негодованием спросила Айза. — И не дам я тебе такую бумажку. Мне надоели твои постоянные ультиматумы! Ты для меня такой же приятный человек, как и коронавирус!», — прокричала героиня шоу.

«Какая же ты м*зь! Как ты мне надоела», — закончил разговор Анохин.

Выпуски шоу «Супер Айза» смотрите по субботам в 12.00 по московскому времени на канале «Супер».