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Самая модная бабушка: иконе стиля и популярному блогеру Айрис Апфель исполнилось 100 лет

29 августа американский дизайнер и коллекционер Айрис Апфель празднует юбилей. Иконе стиля исполнилось 100 лет. За свою долгую и яркую жизнь Айрис успела добиться серьезных успехов в карьере и поменять отношение женщин к возрасту и моде. Апфель выделяется на фоне коллег за счет безумной любви к ярким образам и невероятной жизнерадостности.
Самая модная бабушка: иконе стиля и популярному блогеру Айрис Апфель исполнилось 100 лет

Айрис родилась в 1921 году в семье владелицы бутика, и с самого детства была окружена тканями и красивой дорогой одеждой.

В возрасте восьми лет девочка впервые произнесла культовую фразу «мне нечего надеть!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Айрис Апфель

Фото: @iris.apfel/Instagram

После окончания Нью-Йоркского университета по специальности искусствовед, Айрис решила попробовать найти себя в другой профессии — журналистике.

Апфель начала карьеру в должности ассистента в модном издании Women's Wear Daily.

Айрис Апфель в рекламе солнцезащитных очков Zenni

В 1948 году Айрис познакомилась с будущим мужем Карлом Апфелем, с которым в последствии прожила в браке 67 лет. Карл умер в августе 2015 года, не дожив три дня до своего 101-летия.

В 1950 году супруги начали успешный бизнес по репродукции тканей прошлых столетий. Они находили редкие ткани, порчу и основали мастерскую в Италии, в которой их полностью воспроизводили. Компания супругов Old World Weavers быстро завоевала успех и признание во всем мире. Клиентами Айрис и Карла были Грета Гарбо и Эсте Лаудер, позже им предложили сотрудничать с Белым домом.

В течении следующих 42 лет Апфель была главным дизайнером в своей компании, занималась декором Белого дома и застала нескольких американских президентов.

Айрис известный любитель винтажа и коллекционер. Она одна из первых начала стилизовать старинные вещи и драгоценности с одеждой из масс-маркета и модными дорогими брендами.

В 2005 году дизайнер была удостоена персональной выставки Rara Avis в Метрополитан музее Нью-Йорка, где выставлялись ее личные вещи, одежда и аксессуары. Айрис подарила музею свою коллекцию, которую можно увидеть до сих пор.

В 96 лет коллекционер создала совместную с мебельной компанией Cloth & Company коллекцию, в которую вошли 94 предмета мебели в ярком и запоминающимся стиле Айрис.

В 2019 году Апфель подписала контракт с модельным агентством IMG и не раз появлялась на обложках Vogue и других модных изданий. Модель также является лицом косметического бренда MAC.

Фото и видео: Instagram

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