Самая модная бабушка: иконе стиля и популярному блогеру Айрис Апфель исполнилось 100 лет
Айрис родилась в 1921 году в семье владелицы бутика, и с самого детства была окружена тканями и красивой дорогой одеждой.
В возрасте восьми лет девочка впервые произнесла культовую фразу «мне нечего надеть!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @iris.apfel/Instagram
После окончания Нью-Йоркского университета по специальности искусствовед, Айрис решила попробовать найти себя в другой профессии — журналистике.
Апфель начала карьеру в должности ассистента в модном издании Women's Wear Daily.
В 1948 году Айрис познакомилась с будущим мужем Карлом Апфелем, с которым в последствии прожила в браке 67 лет. Карл умер в августе 2015 года, не дожив три дня до своего 101-летия.
В 1950 году супруги начали успешный бизнес по репродукции тканей прошлых столетий. Они находили редкие ткани, порчу и основали мастерскую в Италии, в которой их полностью воспроизводили. Компания супругов Old World Weavers быстро завоевала успех и признание во всем мире. Клиентами Айрис и Карла были Грета Гарбо и Эсте Лаудер, позже им предложили сотрудничать с Белым домом.
В течении следующих 42 лет Апфель была главным дизайнером в своей компании, занималась декором Белого дома и застала нескольких американских президентов.
Айрис известный любитель винтажа и коллекционер. Она одна из первых начала стилизовать старинные вещи и драгоценности с одеждой из масс-маркета и модными дорогими брендами.
В 2005 году дизайнер была удостоена персональной выставки Rara Avis в Метрополитан музее Нью-Йорка, где выставлялись ее личные вещи, одежда и аксессуары. Айрис подарила музею свою коллекцию, которую можно увидеть до сих пор.
В 96 лет коллекционер создала совместную с мебельной компанией Cloth & Company коллекцию, в которую вошли 94 предмета мебели в ярком и запоминающимся стиле Айрис.
В 2019 году Апфель подписала контракт с модельным агентством IMG и не раз появлялась на обложках Vogue и других модных изданий. Модель также является лицом косметического бренда MAC.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram