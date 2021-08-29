Самая модная бабушка: иконе стиля и популярному блогеру Айрис Апфель исполнилось 100 лет

В 1948 году Айрис познакомилась с будущим мужем Карлом Апфелем, с которым в последствии прожила в браке 67 лет. Карл умер в августе 2015 года, не дожив три дня до своего 101-летия.

В 1950 году супруги начали успешный бизнес по репродукции тканей прошлых столетий. Они находили редкие ткани, порчу и основали мастерскую в Италии, в которой их полностью воспроизводили. Компания супругов Old World Weavers быстро завоевала успех и признание во всем мире. Клиентами Айрис и Карла были Грета Гарбо и Эсте Лаудер, позже им предложили сотрудничать с Белым домом.

В течении следующих 42 лет Апфель была главным дизайнером в своей компании, занималась декором Белого дома и застала нескольких американских президентов.

Айрис известный любитель винтажа и коллекционер. Она одна из первых начала стилизовать старинные вещи и драгоценности с одеждой из масс-маркета и модными дорогими брендами.

В 2005 году дизайнер была удостоена персональной выставки Rara Avis в Метрополитан музее Нью-Йорка, где выставлялись ее личные вещи, одежда и аксессуары. Айрис подарила музею свою коллекцию, которую можно увидеть до сих пор.

В 96 лет коллекционер создала совместную с мебельной компанией Cloth & Company коллекцию, в которую вошли 94 предмета мебели в ярком и запоминающимся стиле Айрис.

В 2019 году Апфель подписала контракт с модельным агентством IMG и не раз появлялась на обложках Vogue и других модных изданий. Модель также является лицом косметического бренда MAC.