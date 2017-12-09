Самая яркая участница группы «Стрелки» поделилась приятной новостью.

Сегодня, 12 декабря, Аида Слезовская из группы «Стрелки» впервые стала мамой. Около полудня у певицы родилась дочь весом в 3 350 граммов и ростом в 52 сантиметра. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

«Я наблюдалась в американском центре, рассматривала несколько вариантов мест, где стану мамой, но решила рожать в Первом роддоме, потому что побывавшие там подруги очень советовали. А после знакомства с врачом я поняла, что не ошиблась в выборе. Мы заранее купили почти все необходимое: кроватку, пеленальный столик с комодом. Всю беременность до самых родов я продолжала работать», — сообщила молодая мама с корреспонденту «Дни.ру».

Отец ребенка — коллега Аиды, бас-гитарист Артем Сафонов. Имя для дочки пара пока не придумала.