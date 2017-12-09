Аида Слезовская из группы «Стрелки» впервые стала мамой
Сегодня, 12 декабря, Аида Слезовская из группы «Стрелки» впервые стала мамой. Около полудня у певицы родилась дочь весом в 3 350 граммов и ростом в 52 сантиметра. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.
«Я наблюдалась в американском центре, рассматривала несколько вариантов мест, где стану мамой, но решила рожать в Первом роддоме, потому что побывавшие там подруги очень советовали. А после знакомства с врачом я поняла, что не ошиблась в выборе. Мы заранее купили почти все необходимое: кроватку, пеленальный столик с комодом. Всю беременность до самых родов я продолжала работать», — сообщила молодая мама с корреспонденту «Дни.ру».
Отец ребенка — коллега Аиды, бас-гитарист Артем Сафонов. Имя для дочки пара пока не придумала.
Сейчас экс-участница группы «Стрелки» выступает под псевдонимом AIDA, ее голос звучит в хитах многих артистов. Молодая мама призналась, что планирует как можно скорее восстановиться и вернуться на сцену.
Фото: официальная страница певицы в ok.ru