Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной — и показал любимое совместное фото

Леонид отметил, что это фото является его самым любимым, и добавил к нему трогательное стихотворение, которое посвятил любимой жене.

«Это мое любимое фото Мы здесь такие еще молодые… Впрочем, про это нудить не охота. Это не важно. Важно - какие. Важно, что были детьми, отправляя В небо мечты, а иллюзии в ноты. Важно, что все эти двадцать четыре Были мы рядом с тобой, а не кто-то. Важно любить, ошибаться, но верить, Против какой-либо логики, в чудо. В то, что давно невозможно измерить. В то, что покуда я жив, не забуду. С Годовщиной, любовь моя!» — написал Леонид.

Напомним, что отношения пары завязались в 1998 году после совместного дуэта на песню «Королева». После чувственного исполнения композиции и совместных гастролей молодым певцам сразу приписали романтические отношения. «Мы уже спели вместе песню «Королева», уже ездили на совместные гастроли, а еще не были ни мужем и женой, ни любовниками. Эти полгода, которые мы таким образом существовали, слухи нас просто прессинговали. В газетах уже случилось все — у нас еще ничего», — вспоминает музыкант.

В 2000 году Варум и Агутин сыграли роскошную свадьбу в Венеции. За годы совместной жизни не раз ходили слухи об изменах со стороны певца, но Анжелика простила мужа и уверена, что их любовь сильнее любых ошибок.