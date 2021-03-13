Агутин рассказал о конфликте с Градским: «И вдруг Борисыч так разозлился!»
Фото: @agutinleonid / Instagram
В беседе с литкритиком Галиной Юзефович вокалист и бывший наставник шоу «Голос» рассказал, как он завел связи в США и не разговаривал с Градским неделю после конфликта. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда». Леонид Агутин рассказал о ярлыке «попса»: «Я делаю поп-фьюжн — с элементами джаза, фанка, соула, но оглядываясь на «Русское радио». Понимая, что шанс попасть на это радио есть, а на другое — нет. Потому что надо мной всегда горит вывеска «Поп». Ходить с этим на другие радиостанции бесполезно».
Также он высказался о современных исполнителя: «Поп-музыка — не про вокал. Она про исполнительское мастерство. У нас поет лучше тот, кто поет громче. Так принято. В шоу «Голос» тоже. Как бы мы не изгалялись, вкусные аранжировки не делали, придет оперный певец, разинет варежку и даст громче всех».
Фото: @agutinleonid / Instagram
Исполнителю даже предлагали продолжить работу в США: «У меня в Америке есть очень хорошие друзья, дружим уже более 25 лет. Например, мой соавтор Алекс Сино — он сам из Одессы, но в США живет очень давно. С 1995 года мы не разлей вода. Он повлиял и поверил, что я бы мог здесь, в Америке, реализовать свою музыку, что это интересно».
В шоу «Голос» Леонид Агутин поссорился с Александром Градским: «В проекте мы действительно однажды поругались. У него была замечательная подопечная Полина Зизак, дочь прекрасного музыканта. Выросла в хорошую вокалистку. И была подопечной Александра Борисовича. Он ей дал спеть сложную песню Уитни Хьюстон. Вещь была тяжелая. И у Полины, очевидно, возникли проблемы с дыханием. И я довольно мягко сказал, что у нее хорошо получилось спеть сложную композицию, и даже если в паре мест запнулась, это нестрашно. Я понимал свою задачу так: раз я там сижу, то не могу очевидное не сказать. Иначе нафига? И вдруг Борисыч так разозлился! И говорит: «Вот если бы вы попробовали спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак, то люди увидели бы, какие вы звезды на самом деле!».
Фото и видео: @agutinleonid / Instagram
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