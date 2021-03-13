Агутин рассказал о конфликте с Градским: «И вдруг Борисыч так разозлился!»

Исполнителю даже предлагали продолжить работу в США: «У меня в Америке есть очень хорошие друзья, дружим уже более 25 лет. Например, мой соавтор Алекс Сино — он сам из Одессы, но в США живет очень давно. С 1995 года мы не разлей вода. Он повлиял и поверил, что я бы мог здесь, в Америке, реализовать свою музыку, что это интересно».

В шоу «Голос» Леонид Агутин поссорился с Александром Градским: «В проекте мы действительно однажды поругались. У него была замечательная подопечная Полина Зизак, дочь прекрасного музыканта. Выросла в хорошую вокалистку. И была подопечной Александра Борисовича. Он ей дал спеть сложную песню Уитни Хьюстон. Вещь была тяжелая. И у Полины, очевидно, возникли проблемы с дыханием. И я довольно мягко сказал, что у нее хорошо получилось спеть сложную композицию, и даже если в паре мест запнулась, это нестрашно. Я понимал свою задачу так: раз я там сижу, то не могу очевидное не сказать. Иначе нафига? И вдруг Борисыч так разозлился! И говорит: «Вот если бы вы попробовали спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак, то люди увидели бы, какие вы звезды на самом деле!».