Агутин победил в американском музыкальном конкурсе, не понимая, как его песня там оказалась

Данная песня, которая была записана Леонидом Агутиным совместно с американским продюсером Алексом Сино и гитаристом-виртуозом из Штатов Эл Ди Меолой и появилась на недавнем альбоме «La Vida Cosmopolita», вышла также в финал в категории «Только текст» за лучшую лирику, однако награда в данной номинации досталась в итоге композиции «Thicker Than Rain» Билла Дженкинса и Тристана Мэтьюза.

Сам исполнитель прокомментировал, что он понятия не имеет, каким образом его песня вообще оказалась на конкурсе USA Songwriting Competition. «Песня эта вышла довольно-таки давно, не понимаю, как она попала на конкурс», — высказал свое мнение музыкант и добавляет, что он рад такому вниманию к российским артистам, передает его слова телеканал «Звезда».

Напомним, что в октябре этого года альбом супруга Анжелики Варум «La Vida Cosmopolita» вошел в лонг-лист музыкальной премии «Грэмми» и может претендовать на награды в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом», а сама песня, отмеченная в номинации «Мировая музыка» конкурса USA Songwriting Competition «Just a Rainy Day» — в категориях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка».