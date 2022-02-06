Агурбаш раскрыла подробности жизни после развода: «Говорил: на коленях приползешь»

Анжелика Агурбаш стала гостьей программы «Секрет на миллион», где в подробностях рассказала Лере Кудрявцевой о тяжелой жизни после развода с супругом-тираном.

Певица уверена, что у ее экс-мужа имеются психологические проблемы, ведь долгие годы она терпела насилие не только по отношению к себе, но и была свидетелем его издевательств над другими людьми и животными. «Руку поднимал на сотрудников, в будке собачьей закрывал за непослушание. Больной человек. Мог голубю голову оторвать, когда в первый раз это увидела, у меня был шок», — призналась артистка.

После развода Анжелика с тремя детьми осталась буквально на улице. Все имущество — недвижимость и машины были записаны на супруга. На первое время певице пришлось снять большой дом, чтобы в случае чего, она могла бы доказать суду, что дети проживают в тех же условиях, как и раньше.

«Потом мне самой сложно стало справляться с домом. Дети мои разъехались, я осталась одна с Анастасом. И финансово решила себе облегчить жизнь. Я переехала в квартиру в этом же районе, рядом со школой», — продолжила Агурбаш. Сейчас артистка снимает трехкомнатную квартиру, за которую ежемесячно платит 180 тысяч рублей.

Звезда пытается накопить на собственное жилье, но рассчитывает только на ипотеку. Половину суммы Анжелика уже накопила. «Я не думала, что буду так долго снимать жилье, но тут кризис, потом пандемия, но я деньги уже подсобрала, заработала».