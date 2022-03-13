Агриппина Стеклова призналась, что навсегда изменило жизнь ее семьи

49-летняя Агриппина родилась в браке народного артиста России Владимира Стеклова и Людмилы Мощенской. Дебют Стекловой как актрисы состоялся в театре Петропавловска-Камчатского, где работали ее родители. Однажды отец отправился на гастроли в столицу со спектаклем «Идиот», где исполнил роль князя Мышкина. Критикам настолько понравилась игра провинциального артиста, что ему предложили место в Театре Станиславского. Тогда вся семья приняла решение переехать в столицу.

«Его пригласили в Театр Станиславского, и наша семья переехала в Москву. В столице маме, успешной актрисе, пришлось принять нелегкое решение: ради семьи она простилась со сценой и переквалифицировалась в театральные администраторы. Наверное, она глубоко переживала, но свою боль никому не показывала», — вспоминает Агриппина в интервью «7Дней».

Это событие изменило жизнь семьи. Через некоторое время родители актрисы развелись.

После переезда в столицу Стеклова решила пойти по стопам родителей и поступить в театральное училище. До этого девушка уже много лет работала актрисой в театре. Но с первого раза Агриппину не принял ни один столичный театральный вуз. Артистка была не уверена в себе и не хотела, чтобы имя отца как то влияло на ее поступление. Но к следующему году Стеклова подготовилась так хорошо, что могла даже выбирать, в какой из училищ идти.

Сразу после окончания ГИТИСа Агриппина встретила своего единственного мужа, актера Владимира Большова. Пара воспитала сына Даниила от предыдущих отношений Агриппины и дочь Марию от первого брака Владимира. Оба ребенка артистов тоже продолжили актерскую династию.