Агния Дитковските показала нежности с подросшим сыном

Сын Федя действительно растет настоящим красавчиком и гордостью для обоих родителей. Несколько недель назад мальчик появился в Instagram своего отца Алексея Чадова, который поделился фотографией с совместного отдыха с малышом.

Подписчики актера засыпали его комплиментами — как насчет него самого, так и по поводу очаровательного сыночка.

Родители Феди несколько раз сходились и расходились. Алексей и Агния поженились в 2012 году, однако в 2015 году окончательно расстались. Официально пара оформила развод только в 2017 году.

Несмотря на расставания, бывшие супруги решили сохранить хорошие отношения ради своего сына.