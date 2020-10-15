Агния Дитковските показала нежности с подросшим сыном
Фото: www.instagram.com/ditkovskyte/
Актриса Агния Дитковските показала нежности со своим подросшим красавчиком-сыном. Теплое фото она опубликовала в своем Instagram. Вместе с Федей они ужинают пиццей.
Ее сыну Федору, который родился в браке с актером Алексеем Чадовым, уже исполнилось 6 лет.
«Люблю тебя, Фёдор», — подписала публикацию Агния.
Фотография очень умилила подписчиков актрисы.
«Федор вау», — комментируют подписчики.
Сын Федя действительно растет настоящим красавчиком и гордостью для обоих родителей. Несколько недель назад мальчик появился в Instagram своего отца Алексея Чадова, который поделился фотографией с совместного отдыха с малышом.
Подписчики актера засыпали его комплиментами — как насчет него самого, так и по поводу очаровательного сыночка.
Родители Феди несколько раз сходились и расходились. Алексей и Агния поженились в 2012 году, однако в 2015 году окончательно расстались. Официально пара оформила развод только в 2017 году.
Несмотря на расставания, бывшие супруги решили сохранить хорошие отношения ради своего сына.