Аглая Тарасова в винтажном платье и кедах появилась на премьере в Москве

Звезда «Интернов» Аглая Тарасова появилась в интересном винтажном платье в пол с принтом и крупным воротником в пастельных тонах и добавила к нему кеды, сделав образ более дерзким и необычным.

Ее коллега, актриса Светлана Каманина для выхода выбрала необычное платье с геометрическим принтом в черном и бежевом оттенках и белые босоножки с квадратным носком.