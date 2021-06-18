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Аглая Тарасова в винтажном платье и кедах появилась на премьере в Москве

Премьера фильма «Человек, который продал свою кожу» состоялась 17 июня в кинотеатре «Художественный».

На мероприятие в кинотеатр «Художественный» пришло много известных людей — актриса Ирина Хакамада, Дмитрий Дюжев, Аглая Тарасова, Светлана Каманина и многие другие.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Хакамада

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ранее «Человек, который продал свою кожу» был номинирован на премию «Оскар-2021» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Звезда «Интернов» Аглая Тарасова появилась в интересном винтажном платье в пол с принтом и крупным воротником в пастельных тонах и добавила к нему кеды, сделав образ более дерзким и необычным.

Ее коллега, актриса Светлана Каманина для выхода выбрала необычное платье с геометрическим принтом в черном и бежевом оттенках и белые босоножки с квадратным носком.

Аглая Тарасова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Светлана Камынина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Дарья Михалкова появилась на мероприятии в белых объемных джинсах, белом топе, а поверх накинула стильный жакет небесно-голубого оттенка.

Дарья Михалкова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Фильм основан на реальных событиях — он расскажет историю мужчины, который решил стать живым арт-объектом. Тим Штайнер продал свою кожу современному художнику Виму Дельвуа. Он разрисовал его спину при помощи татуировок. После смерти Штайнера его кожа перейдет в коллекцию арт-дилера Рика Райнкинга как полноценное произведение искусства.

Историю Штайнера рассказал The Guardian в 2019 году.

С 18 по 23 июня фильм покажут «Художественный» и «Пионер», а в широкий прокат лента выйдет только 24 июня. Купить билеты можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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