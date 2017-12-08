Актриса опубликовала свежий кадр в своем микроблоге.

Молодая актриса Аглая Тарасова предпочитает крайне редко говорить о своей личной жизни. По слухам, служебный роман с сербским актером Милошем Биковичем, вспыхнувший на съемках фильма «Лед», поставил точку в предыдущих отношениях Тарасовой со звездой сериала «Интерны» Ильей Глинниковым.

Долгое время Аглая и Милош скрывали свои отношения от прессы, по отдельности появлялись на красных дорожках. В Instagram актеров совместные фото тоже большая редкость. Однако сегодня актриса опубликовала трогательный кадр с Милошем, сделанный на одном из последних светских раутов