Аглая Тарасова поделилась редким совместным фото с возлюбленным
Молодая актриса Аглая Тарасова предпочитает крайне редко говорить о своей личной жизни. По слухам, служебный роман с сербским актером Милошем Биковичем, вспыхнувший на съемках фильма «Лед», поставил точку в предыдущих отношениях Тарасовой со звездой сериала «Интерны» Ильей Глинниковым.
Долгое время Аглая и Милош скрывали свои отношения от прессы, по отдельности появлялись на красных дорожках. В Instagram актеров совместные фото тоже большая редкость. Однако сегодня актриса опубликовала трогательный кадр с Милошем, сделанный на одном из последних светских раутов
Фолловеры осыпали пару комплиментами: «Счастья вам!!! Какие вы красивые! Безумно вас люблю✨🎀 🌹», «Какие Вы хорошие!!!! Так радостно смотреть на Вас ! Будьте здоровы и счастливы!», «Вы с Милошем замечательная пара😻😻😻 Счастья вам💕💕💕», «Вы супер, берегите друг друга, пусть расстояния и работа никогда не стоят у Вас на пути!», «Вы такие замечательные!! Долгих вам лет счастья)))».
Напомним, некоторое время назад актеры дали первое совместное интервью журналу Hello!. Пара призналась, что уже больше года живет вместе, а любовь вспыхнула с первого взгляда.
Фото: Instagram