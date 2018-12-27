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«Агент 007»: брутальное фото Максима Галкина сравнили с портретами Джеймса Бонда, Андрея Губина и Жана-Поля Бельмондо в молодости

Максим Галкин удивил своих подписчиков неожиданным образом.

Пост, который опубликовал сегодня Максим Галкин, имеет все шансы взорвать Сеть — так же, как в свое время взорвала Сеть фотография накачанного торса Андрея Малахова. Супруг Аллы Борисовны показал свою вторую сущность на стильном снимке профессионального фотографа.

«Не люблю фотосессии. Приходится хотя бы раз в три года фотографироваться на афиши/обложки. Мало кому доверяю. Владимир Широков — один из немногих, чей дружелюбный подход и безусловный профессионализм позволяет провести эти несколько часов в студии чуть легче, чем обычно. На этой фотке Володя запечатлел мое внутреннее состояние на любой фотосессии 😂 Мастер Широков, что сказать», — прокомментировал артист.

Подписчики остались в восторге от снимка. Они сравнивают шоумена с Джеймсом Бондом, Андреем Губиным и Жаном-Полем Бельмондо в молодости.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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