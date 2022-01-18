Агата Муцениеце заявила, что Прилучный стал ее главным разочарованием в жизни
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
В интервью подкасту SharesPro звезда рассказала, что до сих пор держит зло на бывшего супруга. «Прилучный — мое главное разочарование в жизни», — призналась актриса. Несмотря на то, что развод дался ей не легко, Агата не намерена фокусироваться на негативе и готова к новым приключениям на личном фронте.
Агата поведала и о своей последней мечте. «Я в последнее время мечтаю, чтобы мой мужчина был миллиардером. Чтобы у него был свой самолет, своя яхта. Мне кажется все об этом мечтают, чтобы был неограниченный поток денег. Ты можешь все покупать», — разоткровенничалась актриса.
Агата рассказала, что «рай в шалаше» — совсем не про нее. Ей важно, чтобы мужчина зарабатывал больше, актриса считает, что если она будет получать больше возлюбленного, то ему станет неудобно. Хотя Агата не отрицает, что она может поддаться чувствам. «Влюблюсь в какого-нибудь босяка и буду обеспечивать его до конца дней», — пошутила звезда.
Сейчас Агата вместе с детьми от Павла Прилучного отдыхает в Дубае. Экс-супруги даже смогли провести день вместе, конечно же, пара «воссоединилась» исключительно ради общих дочери и сына.
Напомним, у Агаты и Павла растет двое детей. 9-летний Тимофей и 5-летняя Мия. В Дубае звездные родители сводили наследников в парк аттракционов.
Фото: GlobalLookPress