Агата Муцениеце высказалась о намерениях женатого мужчины уделить ей внимание

32-летняя Агата Муцениеце улетела отдыхать на Мальдивские острова вместе с подругой. Отдых без детей у актрисы случился впервые за 8 лет. Но настроение звезды было испорчено намерениями одного мужчины, который оказался на курорте вместе со своей семьей.

В личном блоге бывшая супруга актера Павла Прилучного рассказала, как относиться к такому вниманию. «К Насте вчера приставал мужчина… Женатый! С детьми! И самый ужас в том, что он вечером приперся к нам с бутылкой шампанского. Я говорю: «Мы уже спим! А что такое? Ты у жены отпросился?» — и закрыла дверь. Вы представляете чернушник какой! Жена спит на вилле с детьми, а он поперся к телкам. Это ужасно! Он приставал к Насте на рыбалке прямо на глазах у всех! И он сегодня утром такой: «А что вы вчера уснули?». Хочу снять его в Instagram и подписать: «Стена позора». Мне кажется, он не догадывается, что его ждет. Короче, все! Мы будем всем рассказывать про изменщиков вонючих. Наведем справедливость. Они твари бессовестные», — объяснялась Муцениеце.

Напомним, что звезды сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались летом прошлого года после почти 10 лет отношений и рождения двоих детей. Предположительно, причиной разрыва стал роман актера с коллегой Мирославой Карпович, с которой он встречается на данный момент.