Агата Муцениеце вынуждена отказываться от работы из-за проблем со здоровьем: «Встать не могла»

Агата Муцениеце решила принять участие в благотворительном спектакле «Мам, кто это на фото», вырученные деньги от которого должны пойти детям и молодым людям хосписа «Дом с маяком», однако на сцену она так и не вышла.

Изможденная актриса вышла на связь с фанатами и объяснила, почему она вынуждена отказываться от работы. Оказалось, что всему виной ее плохое самочувствие и проблемы со здоровьем.

«Видимо, я немного переутомилась. Мне вчера было очень плохо весь день. У меня пониженное давление, очень кружилась голова, я даже встать с дивана не могла. Поэтому пришлось отменить мое присутствие. Извините, что так получилось, но здоровье — есть здоровье», — принесла извинения поклонникам знаменитость.

Фанаты отметили, что у звезды действительно был изможденный и уставший вид. Одни из них предположили, что актриса все еще скучает по своему бывшему супругу Павлу Прилучному, который активно занимается своей личной жизнью. Однако другие решили, что бывший муж тут не при чем. Они предположили, что Муцениеце просто слишком ударилась в карьеру и даже приобрела дом мечты, чтобы жить наконец так, как ей хочется.