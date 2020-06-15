Агата Муцениеце выбрала себе нового мужчину после развода с Павлом Прилучным
Фото: Starface
«У нас всегда были страстные отношения, мы били посуду, кидались друг в друга тарелками. Эту грань сложно почувствовать, когда кто-то ее переходит. То есть наши отношения были изначально суперэмоциональными, это было даже весело: мы могли покидаться посудой, разбить съемную квартиру, потом вместе ее чинить... Ну это наши отношения, нам так было хорошо! Но, видимо, важно соблюдать границы... Это же понятно, что как бы ты ни дрался, мужчина сильнее. <...> Я люблю этого человека и ни в коем случае не хочу показать его в дурном свете. Мы идеально сошлись на том, что я — идеальная жертва, он — идеальный преступник. Это работало какое-то время, сейчас это не работает. И то, что я выложила то видео, и другая женщина, которая будет с ним, должна просто задуматься, сможет ли она вести себя так, чтобы человек вел себя по-другому, но это уже не моя история», — рассказала Агата в эфире шоу «Осторожно, Собчак!».
Фото: Kinopoisk
Муцениеце также сыграла в игру, предложенную ведущей Ксенией Собчак, в результате которой выбрала себе нового идеального мужчину. Им оказался знаменитый Мистер Биг, роль которого в ставшем уже легендарном сериале «Секс в большом городе» исполнил актер Крис Нот.
Фото: Instagram, kinopoisk, starface
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