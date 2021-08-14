Агата Муцениеце вернулась к детям после долгой разлуки: сын и дочь актрисы жили с бабушкой
Как рассказала звезда изданию «7 Дней» разлука далась ей нелегко. Особенно Муцениеце переживала из-за Мии, которая впервые так долго не видела маму.
«В середине июля она звонила и говорила: «Мама, я хочу к тебе!» Я отвечала ей: «Зайчик, вот уже скоро, скоро». Я не должна была их так надолго оставить, но из-за большой занятости никак не получалось выехать», — поделилась Агата.
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Фото: @agataagata/Instagram
После Латвийских каникул звезда отправилась в отпуск в Турцию. Актриса отметила, что это ее последний отдых перед напряженными рабочими буднями вплоть до нового года.
«Мы созванивались по видеосвязи, и я видела, как растет сын, плечи стали шире, шея – мускулистей. При этом Тимоха очень трогательный мальчик, любвеобильный и чувствительный. В Латвии он увидел мою сестру Санту и разрыдался в голос: они не виделись два года», — рассказала актриса.
Напомним, что 32-летняя Агата Муцениеце и 33-летний Павел Прилучный были женаты 9 лет. В браке актеры воспитывали двоих детей. Влюбленные со скандалом расстались в 2020 году после многочисленных обвинений актера со стороны Агаты в рукоприкладстве и злоупотреблении спиртными напитками. После развода Прилучный встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.
Фото и видео: Instagram
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