Агата Муцениеце вернулась к детям после долгой разлуки: сын и дочь актрисы жили с бабушкой

Как рассказала звезда изданию «7 Дней» разлука далась ей нелегко. Особенно Муцениеце переживала из-за Мии, которая впервые так долго не видела маму.

«В середине июля она звонила и говорила: «Мама, я хочу к тебе!» Я отвечала ей: «Зайчик, вот уже скоро, скоро». Я не должна была их так надолго оставить, но из-за большой занятости никак не получалось выехать», — поделилась Агата.