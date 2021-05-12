Агата Муцениеце тепло высказалась о бывшем муже: «Он хороший отец»

Агата Муцениеце призналась в интервью «7days», что пережить развод ей было очень тяжело. Несмотря на то, что к новым отношениям она будет готова не скоро, она очень благодарна своему супругу.

«Я как тот, который наступил на уголь. Вряд ли скоро снова смогу кому-то доверять, но время лечит», – призналась Агата, и отметила, что главное, что осталось у нее от мужа, это их дети.

Она отмечает, что дети, Тимофей и Мия, обожают своего отца, и проводят с ним много времени.

«У него есть время сделать так, чтобы сын в будущем не думал о нем плохо. Дети обожают Пашу. И есть за что, он — замечательный отец. Дети — это плод нашей любви, которая была безумной. Для меня Паша навсегда останется родным и очень близким человеком», – говорит Агата.