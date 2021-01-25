Агата Муцениеце с темными локонами и в шелковом платье появилась на обложке глянца

В социальных сетях, где появилась обложка с Агатой, ее поклонники отметили, что снимок, конечно, обработали в фоторедакторах, но в повседневной жизни актриса выглядит не менее привлекательно, чем на профессиональных снимках. Одна из подписчиц робко, чтобы не обидеть Муцениеце, отметила, что развод с Павлом Прилучным определенно пошел ей на пользу.

Впрочем, о том, что Агата похорошела после того, как избавилась от мужа абьюзера, говорят уже последние полгода. Агата и Павел развелись в июне 2020 года после 10 лет брака. Причиной громкого разрыва актеров, познакомившихся на съемках сериала «Закрытая школа», стали проблемы с алкоголем у Павла Прилучного, которые еще больше обнажились во время весенней самоизоляции. Тогда Агата в прямом эфире в соцсети рассказала, что буквально убежала с детьми Тимофеем и Мией из-за рукоприкладства мужа.

После расставания с Прилучным Агата с сыном и дочерью остались жить в московской квартире, а Павел в том самом загородном коттедже стоимостью 80 миллионов рублей.

В одном из недавних интервью Агата Муцениеце призналась, что в разводе есть доля и ее вины. «Оба были дураки», — резюмировала она, когда немного оправилась после душевных переживаний.

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