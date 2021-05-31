Агата Муцениеце рассказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина

«Ты знаешь, как бы девочки ни рассказывали, что любовь — это главное, рай в шалаше — все это, мне кажется, не сработает. Во-первых, мужчине будет некомфортно. На перспективу я согласна. То есть если у мужчины есть задатки того, что он сможет, то вообще не проблема. По крайней мере, тому мужчине, которого я выберу, будет точно некомфортно. Ему будет некомфортно, и он точно начнет больше зарабатывать», – заявила Агата.

Не так давно она развелась с актером Павлом Прилучным, от которого имеет двоих детей. Поводом стала измена мужа.

Позже Агата обозначила свой основной принцип в отношениях – она не готова встречаться с женатым мужчиной.