Агата Муцениеце рассказала, сколько должен зарабатывать ее мужчина
Бывшая жена Павла Прилучного продолжила дело Настасьи Самбурской и Натальи Рудовой, которые рассуждали, что мужчина непременно должен много зарабатывать.
Агата Муцениеце стала гостьей нового шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Звезды поговорили о детях, о жизни. Утяшева поинтересовалась у актрисы, готова ли она встречаться с недостаточно обеспеченным мужчиной.
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Фото: Global Look Press
«Ты знаешь, как бы девочки ни рассказывали, что любовь — это главное, рай в шалаше — все это, мне кажется, не сработает. Во-первых, мужчине будет некомфортно. На перспективу я согласна. То есть если у мужчины есть задатки того, что он сможет, то вообще не проблема. По крайней мере, тому мужчине, которого я выберу, будет точно некомфортно. Ему будет некомфортно, и он точно начнет больше зарабатывать», – заявила Агата.
Не так давно она развелась с актером Павлом Прилучным, от которого имеет двоих детей. Поводом стала измена мужа.
Позже Агата обозначила свой основной принцип в отношениях – она не готова встречаться с женатым мужчиной.
Фото: Global Look Press
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