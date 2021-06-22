passion.ru

Агата Муцениеце рассказала, на каких условиях готова сниматься с Прилучным

С момента их развода прошло чуть менее года, и у каждого из них давно своя жизнь. Однако Агату часто преследуют вопросы про бывшего мужа — например, готова ли она работать вместе с ним.
Агата Муцениеце рассказала, на каких условиях готова сниматься с Прилучным

Агата заявила, что в таком вопросе личные эмоции не играют решающую роль — и если бы ей пришлось столкнуться на съемочной площадке, она бы спокойно отработала свою смену. Однако Муцениеце полагает, что никакой необходимости в этом нет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Агата Муцениеце позирует на мосту

Фото: @agataagata

«Вы знаете, в первую очередь я профессионал, поэтому на площадке — это два артиста, исполняющие свои роли, и неважно, кто есть кто. Но! Я все-таки считаю, что достаточно актеров, не только же мы вдвоем», — ответила актриса на вопросы подписчиков в сториз.

После развода Агату все очень жалели — муж ушел от нее и двоих детей к другой артистке, звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович. Однако она не растерялась — сумела справиться с обидой с помощью собственного шоу «Честный развод», подняла себе рейтинги и даже смогла наладить отношения с бывшим мужем.

Теперь они, хотя и в разводе, но общаются дружелюбно и вместе воспитывают детей. А Муцениеце даже желает ему удачи с Мирославой Карпович.

Фото: Instagram Агаты Муцениеце

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!