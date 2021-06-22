Агата Муцениеце рассказала, на каких условиях готова сниматься с Прилучным

После развода Агату все очень жалели — муж ушел от нее и двоих детей к другой артистке, звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович. Однако она не растерялась — сумела справиться с обидой с помощью собственного шоу «Честный развод», подняла себе рейтинги и даже смогла наладить отношения с бывшим мужем.

Теперь они, хотя и в разводе, но общаются дружелюбно и вместе воспитывают детей. А Муцениеце даже желает ему удачи с Мирославой Карпович.