Агата Муцениеце рассказала, на каких условиях готова сниматься с Прилучным
Агата заявила, что в таком вопросе личные эмоции не играют решающую роль — и если бы ей пришлось столкнуться на съемочной площадке, она бы спокойно отработала свою смену. Однако Муцениеце полагает, что никакой необходимости в этом нет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agataagata
«Вы знаете, в первую очередь я профессионал, поэтому на площадке — это два артиста, исполняющие свои роли, и неважно, кто есть кто. Но! Я все-таки считаю, что достаточно актеров, не только же мы вдвоем», — ответила актриса на вопросы подписчиков в сториз.
После развода Агату все очень жалели — муж ушел от нее и двоих детей к другой артистке, звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович. Однако она не растерялась — сумела справиться с обидой с помощью собственного шоу «Честный развод», подняла себе рейтинги и даже смогла наладить отношения с бывшим мужем.
Теперь они, хотя и в разводе, но общаются дружелюбно и вместе воспитывают детей. А Муцениеце даже желает ему удачи с Мирославой Карпович.
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
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