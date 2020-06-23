Агата Муцениеце показала, как выглядит ее счастье после развода с Павлом Прилучным
Фото: Starface
Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись 15 июня через несколько месяцев после расставания. Все это время Павел хранит молчание, а Агата делится эмоциями с подписчиками.
Актриса показала в социальной сети, как сейчас выглядит ее счастье. «Чудесный день с моими маленькими ангелами», — подписала она солнечные фото, поставив хэштег #счастьеесть.
«Агата я очень сильно рада за тебя, ты умничка!», «В дружеской женской компании всегда есть что обсудить и над чем посмеяться», «Агата, ты красотка», — написали Муцениеце в комментариях.
За несколько месяцев после того, как Агата с детьми ушла от мужа, она не раз публично признавалась ему в любви: «Я буду любить его всегда, человек просто запутался», — говорила она. Прилучный в ответ молчал.
Лишь однажды актер обмолвился, что проблему одиночества после распада семьи уже решил — завел питомцев, чтобы «рядом кто-то топал».
Фото и видео: Instagram Павла Прилучного, Агаты Муцениеце, Starface
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