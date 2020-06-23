Агата Муцениеце показала, как выглядит ее счастье после развода с Павлом Прилучным

«Агата я очень сильно рада за тебя, ты умничка!», «В дружеской женской компании всегда есть что обсудить и над чем посмеяться», «Агата, ты красотка», — написали Муцениеце в комментариях.

За несколько месяцев после того, как Агата с детьми ушла от мужа, она не раз публично признавалась ему в любви: «Я буду любить его всегда, человек просто запутался», — говорила она. Прилучный в ответ молчал.

Лишь однажды актер обмолвился, что проблему одиночества после распада семьи уже решил — завел питомцев, чтобы «рядом кто-то топал».