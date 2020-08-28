Агата Муцениеце показала детское нежное фото с отцом: «Чувствую, что всегда рядышком»

Отец Агаты Муцениеце ушел из жизни, когда она и ее старшие сестры Рената и Санта были еще маленькими. В день рождения папы актриса посвятила ему трогательный пост, и призналась, что скучает по нему.

«Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде, что ты оттуда все таки можешь прочитать... Наверное, в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. Но, если честно, всегда чувствую что ты рядышком... Всегда и навсегда... Помню и люблю! С днем рождения!

Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду — это наше самое большое сокровище!», — трогательно написала она в микроблоге.