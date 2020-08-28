Агата Муцениеце показала детское нежное фото с отцом: «Чувствую, что всегда рядышком»
Фото: www.instagram.com/agataagata/
Отец Агаты Муцениеце ушел из жизни, когда она и ее старшие сестры Рената и Санта были еще маленькими. В день рождения папы актриса посвятила ему трогательный пост, и призналась, что скучает по нему.
«Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде, что ты оттуда все таки можешь прочитать... Наверное, в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. Но, если честно, всегда чувствую что ты рядышком... Всегда и навсегда... Помню и люблю! С днем рождения!
Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду — это наше самое большое сокровище!», — трогательно написала она в микроблоге.
Подписчики Агаты единодушно пришли к мнению, что бывший муж Павел Прилучный — копия ее отца. «Давно доказано, что мы выбираем в мужья мужчин, похожих на наших отцов», — прокомментировала одна из подписчиц.
«Трогательно. А Паша похож на папу вашего», «Как, действительно, похож на Павла...», «Я сразу подумала, что на фото Павел Прилучный. В одном из интервью слышала, что ваш отец и бывший муж похожи. Но что б настолько», «Очень схожи с Павлом», «Показалось, что Прилучный», — посыпались комментарии.
А как вам кажется, есть сходство?
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
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