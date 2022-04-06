Агата Муцениеце опровергла слухи о возобновлении отношений с Павлом Прилучным
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Фанаты заметили, что в начале этого года отношения между Агатой и Павлом изменились в лучшую сторону. Если раньше актеры даже на светских мероприятиях старались избегать друг друга, то теперь они вполне могут поехать в совместный отпуск и вместе выйти в свет. На фоне этого в Сети появились слухи о том, что Прилучный и Муцениеце возобновили отношения.
Агата устала от бесконечных вопросов и сплетен и решила расставить все точки над «i». В своем Telegram-канале она записала видеообращение к поклонникам. «Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы запомнили: два родителя общаются всегда и, если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, мы ими и являемся — мы молодцы!» — заключила звезда.
К слову, такой ответ устроил не всех. Ведь в пользу того факта, что актеры снова вместе, есть несколько доказательств. Например, поговаривают, что Прилучный поставил точку в отношениях с Мирославой Карпович. Также некоторые уверяют, что существует некий ролик, на котором Агата и Павел запечатлены целующимися на заправке.
Фото: Global Look Press