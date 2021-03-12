Агата Муцениеце объяснила видео, на которых она в обнимку с женатым мужчиной

Слухи о тайном романе Агаты Муцениеце с женатым продюсером Климом Шипенко не утихли даже после того, как об этой ситуации высказалась директор актрисы. Поэтому Агата решила сама все объяснить и записала видеообращение, которое опубликовала в своем микроблоге.

«Я не знаю, кто начал распространять слухи, что у меня роман с Климом Шипенко. Сначала шутила на эту тему, но масштабы этой глупости такие, что даже друзья начинают верить... На всех фото и видео не Клим Шипенко! Я дружу с их семьей, я люблю и Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что когда-нибудь нас будут связывать профессиональные отношения», — говорит Муцениеце.

Актриса добавляет, что заводить отношения с женатым мужчиной — ниже ее достоинства.

«Никогда не буду заводить роман с женатыми мужчинами. Я уважаю жен, так как сама когда-то была женой», — отмечает актриса, намекая на свой развалившийся брак из-за того, что ее бывший супруг Павел Прилучный увлекся звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.