Агата Муцениеце объяснила, почему в паспорте до сих пор Прилучная: «Я готова носить любую фамилию»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись еще в 2020 году после 9 лет брака. Во время семейной жизни у пары родились дочка Мия и сын Тимофей. Ради малышей родители стараются поддерживать приятельские отношения после расставания, хотя долгое время публично ссорились. Прилучный присутствовал на дне рождении сына, а потом они решили всем семейством полететь на отдых в Дубай.
Агата разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram и призналась, что до сих пор не поменяла фамилию и в ближайшее время не собирается. В паспорте актриса до сих пор Прилучная. «Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять», —пояснила Агата. Она добавила, что дополнительную сложность создает то, что экс-жена Прилучного родом из Латвии, а в пандемию затруднительно перемещаться между государствами.
Признание актрисы удивило поклонников. Некоторые посчитали ответ Агаты нечестным. Они уверены, что девушка специально оттягивает момент смены фамилии, так как все еще надеется на счастливое будущее с Павлом, а бюрократия здесь не при чем.
К слову, после развода Павел Прилучный вступил в отношения с Мирославой Карпович. Агата, в свою очередь, не комментирует свою личную жизнь и не признается, есть ли у нее бойфренд.
Фото: Global Look Press