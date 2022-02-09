Агата Муцениеце объяснила, почему в паспорте до сих пор Прилучная: «Я готова носить любую фамилию»

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись еще в 2020 году после 9 лет брака. Во время семейной жизни у пары родились дочка Мия и сын Тимофей. Ради малышей родители стараются поддерживать приятельские отношения после расставания, хотя долгое время публично ссорились. Прилучный присутствовал на дне рождении сына, а потом они решили всем семейством полететь на отдых в Дубай.

Агата разоткровенничалась со своими подписчиками в Instagram и призналась, что до сих пор не поменяла фамилию и в ближайшее время не собирается. В паспорте актриса до сих пор Прилучная. «Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять», —пояснила Агата. Она добавила, что дополнительную сложность создает то, что экс-жена Прилучного родом из Латвии, а в пандемию затруднительно перемещаться между государствами.