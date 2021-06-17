Агата Муцениеце — о том, как ведут себя мужчины после появления детей

«Мужчины считают, что все должно произойти само собой: "Ты мать, сама разбирайся со своим телом, с этим младенцем, с тем, как меня ублажать". Как правильно мужчине себя вести в этой ситуации? Есть же какие-то советы, чтобы мальчики понимали, что тут не только от женщины все зависит, супруг тоже должен помогать, быть рядом», — говорит актриса.

Сама Агата активно пропагандирует идею, что для каждого случая есть свои способы воспитания. Она призналась, что после того, как стала матерью, сразу отписалась от многочисленных мамских групп и чатов.

У самой Муцениеце есть двое детей от бывшего супруга Павла Прилучного, с которым она развелась год назад. Однако, хотя дети и остались жить с мамой, они часто видятся и с отцом.