Агата Муцениеце — о том, как ведут себя мужчины после появления детей
Новое YouTube-шоу Агаты Муцениеце MamBook собирает знаменитых мамочек — вместе они делятся опытом и обсуждают детей и мужчин.
Гостьей нового выпуска стала жена участника группы «Хлеб» Елена Панарина, которая рассказала, как с появлением детей у нее возникли сложности во взаимоотношениях с супругом. В первую очередь это касалось интимных отношений.
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Фото: @agataagata
«Я после родов восстанавливалась год. Было сложно. А мне говорили, что максимум три — шесть месяцев — и все будет хорошо. Не нужно переживать. Но ситуация такова, что и до года доходит», — признается она.
Сама Агата тоже поддержала гостью:
«Мужчины считают, что все должно произойти само собой: "Ты мать, сама разбирайся со своим телом, с этим младенцем, с тем, как меня ублажать". Как правильно мужчине себя вести в этой ситуации? Есть же какие-то советы, чтобы мальчики понимали, что тут не только от женщины все зависит, супруг тоже должен помогать, быть рядом», — говорит актриса.
Сама Агата активно пропагандирует идею, что для каждого случая есть свои способы воспитания. Она призналась, что после того, как стала матерью, сразу отписалась от многочисленных мамских групп и чатов.
У самой Муцениеце есть двое детей от бывшего супруга Павла Прилучного, с которым она развелась год назад. Однако, хотя дети и остались жить с мамой, они часто видятся и с отцом.
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
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