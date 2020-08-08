Агата Муцениеце больше не играет в одном спектакле с Павлом Прилучным: «Все решают за моей спиной»
Фото: Instagram/ @agataagata
Расставание у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного случилось, похоже, не только в личной жизни, но и на сцене. Актриса в своем Инстаграм призналась, что больше не сможет играть в спектакле «Авантюристы поневоле», в котором исполняла одну из главных ролей вместе с экс-супргуом. По словам Агаты, ее просто никто не предупредил о возобновлении показа спектакля. Продажа билетов уже идет, и даже назначены даты, а Муцениеце узнает об этом из новостей и от поклонников.
«Вынуждена сообщить, что данные даты - 1 октября и 8 ноября - уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты и участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом как и для вас. А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать», - посетовала актриса.
Поклонники Агаты опечалены таким известием и утверждают, что на спектакль без участия их любимицы больше не пойдут.
Агата Муцениеце — бывшая жена актера Павла Прилучного. У пары есть двое детей: сын Тимовей и дочь Мия. Однажды Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. После этого случая супруги развелись. Расстаться пара решила без скандалов и разделила имущество. Пару недель назад Павел уехал с детьми на отдых в Ялту, где был замечен в компании коллеги по цеху Мирославы Карпович. В СМИ появились слухи о новом романе Прилучного, и информация о том, что Мирослава уже переехала в загородный дом артиста.
Фото и видео: Instagram/@agataagata, Globallookpress
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