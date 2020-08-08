Агата Муцениеце больше не играет в одном спектакле с Павлом Прилучным: «Все решают за моей спиной»

Поклонники Агаты опечалены таким известием и утверждают, что на спектакль без участия их любимицы больше не пойдут.

Агата Муцениеце — бывшая жена актера Павла Прилучного. У пары есть двое детей: сын Тимовей и дочь Мия. Однажды Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. После этого случая супруги развелись. Расстаться пара решила без скандалов и разделила имущество. Пару недель назад Павел уехал с детьми на отдых в Ялту, где был замечен в компании коллеги по цеху Мирославы Карпович. В СМИ появились слухи о новом романе Прилучного, и информация о том, что Мирослава уже переехала в загородный дом артиста.