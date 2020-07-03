«Афродита!» Александра Бортич с обнаженными плечами и мягкими локонами показала свою женственную сторону
Фото: Instagram / @bortich
Александра Бортич опубликовала в Instagram свое новое фото, на котором позирует с обнаженными плечами, мягкими локонами и цветами. «Развлечения на карантине! Волосы, макияж, стиль, сет-дизайн и вообще все что можно ещё - Сашуля ака ЗолотыеРучки Бортич», — написала актриса.
Конечно, эффектный кадр не оставил поклонников и друзей Александры равнодушными. «Ну Сань 🤍 вообще другая», «Прекрасна же ну», «Саша, вы очень красивая девушка», «Афродита», «Какая чудесная», «Шикарна», «Сударыня, вы восхетительны», «Фея», «Прекрасна на этом фото!!», «Ты крутая», «Ты прекрасна как утро», «Чудесно выглядишь-как Солнышко», — пишут они в комментариях. Правда, нашлись и те, кому фото не понравилось. Критики отметили пухлые щеки актрисы и заявили, что она располнела.
Фото и видео: Instagram
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