«Афродита!» Александра Бортич с обнаженными плечами и мягкими локонами показала свою женственную сторону

Конечно, эффектный кадр не оставил поклонников и друзей Александры равнодушными. «Ну Сань 🤍 вообще другая», «Прекрасна же ну», «Саша, вы очень красивая девушка», «Афродита», «Какая чудесная», «Шикарна», «Сударыня, вы восхетительны», «Фея», «Прекрасна на этом фото!!», «Ты крутая», «Ты прекрасна как утро», «Чудесно выглядишь-как Солнышко», — пишут они в комментариях. Правда, нашлись и те, кому фото не понравилось. Критики отметили пухлые щеки актрисы и заявили, что она располнела.