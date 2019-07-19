«Афина Паллада»: поклонники оценили нежный образ Марии Порошиной

Мария Порошина посетила город Пушкин в Ленинградской области. Там актриса сфотографировалась со статуей античной богини. И на фоне черного камня Мария с цветами на голове выглядела необычайно нежно.
Фото: Instagram
Поклонники забросали свою любимицу комплиментами, отметив в очередной раз ее необыкновенную красоту.
«Как всегда прекрасны!!!»,
«Мария! Вы для меня словно глоток воздуха,я Вас боготворю !!!Удачи,успехов,здоровья Вам и Вашим детям, Счастья милая Мария!!!»,
«Как всегда прекрасна. Очень красиво»,
«Красивое фото!!Тишина и погружение в Высшее....тишина и покой....»,
«Афина Паллада», - написали Марии поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
До поездки в северную столицу Мария отдыхала на море и самые яркие снимки также появились на страничке актрисы в Instagram.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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