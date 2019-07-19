«Афина Паллада»: поклонники оценили нежный образ Марии Порошиной

Поклонники забросали свою любимицу комплиментами, отметив в очередной раз ее необыкновенную красоту.

«Как всегда прекрасны!!!»,

«Мария! Вы для меня словно глоток воздуха,я Вас боготворю !!!Удачи,успехов,здоровья Вам и Вашим детям, Счастья милая Мария!!!»,

«Как всегда прекрасна. Очень красиво»,

«Красивое фото!!Тишина и погружение в Высшее....тишина и покой....»,

«Афина Паллада», - написали Марии поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).