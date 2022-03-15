Аферистку Анну Делви досрочно освободили из тюрьмы и депортировали из США

Анна Делви продолжительное время выдавала себя за наследницу немецкого миллиардера. Благодаря этой легенде девушке удалось обвести вокруг пальца многих представителей элиты Нью-Йорка. Она бесплатно жила в роскошных отелях и брала огромные суммы в долг. Аферистке почти удалось получить кредит на 22 миллиона долларов на создание арт-клуба для высшего общества. Американский суд вменял ей хищение 275 тысяч долларов и приговорил к 12 годам тюремного заключения.

Накануне Анну выпустили из тюрьмы и депортировали на родину, сообщает Peopletalk. Напомним, что девушка всю свою сознательную жизнь прожила в Германии. Решения о депортации она ждала почти год и за это время написала несколько апелляций с просьбой остаться в США. Как бы ни не хотела Делви возвращаться к отцу, суд отказал ей.

Напомним, что с 2016 года Анна выдавала себя за дочь немецкого нефтяного магната. В высшем обществе ей поверили и приняли за свою, чем она начала активно пользоваться. Она набрала много долгов у звездных друзей и, конечно, ничего не вернула.

К примеру, девушка забыла отдать 62 тысячи долларов приятельнице, работавшей фоторедактором в Vanity Fair. Также она не заплатила за полет на частном джете, который обошелся ей в 35 тысяч долларов. Собственно, тогда красивая жизнь аферистки и закончилась. Девушка, работавшая в компании, которая занимается чартерными рейсами, забила тревогу. Не дождавшись от Делви обещанных денег, она сообщила об этом в прокуратуру.

В ходе суда историей Анны заинтересовались популярные СМИ и кинопроизводители. Netflix приобрел права на экранизацию статьи о светской мошеннице в журнале New York.