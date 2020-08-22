Развод Александра Гордона с 26-летней женой назвали «самым цивилизованным»

«Завершился мой самый цивилизованный развод, - рассказала в интервью kp.ru адвокат Жанна Маргулис. - В суде мы столкнулись в дверях с адвокатом другой стороны Денисом Красовитовым, и после получения решения суда о расторжении брака вместе поехали в ЗАГС. Такое завершение бракоразводного процесса в моей адвокатской практике было впервые. Я в восхищении от наших доверителей, и от адвоката Нозанин».

«Мы достигли нужного результата. При этом, нам удалось избежать судебной войны, что дало экономию времени, сил и средств как адвокатов, так и доверителей», - рассказал Денис Красовитов, который представлял интересы Нозанин.

Телеведущий и актер Андександр Гордон взял в жены Нозанин Абдулвасиеву в 2014 году. У пары родились двое сыновей. Девушка стала четвёрной женой Александра. До этого он состоял в браке с Марией Вердниковой, Екатериной Гордон и Ниной Щипиловой. От первой жены у актера есть дочь Анна. Также он является отцом девочки Саши, которая родилась у Гордона в отношениях с краснодарской журналисткой. Ребенок появился на свет вне брака, но Александр признал дочь и дал ей свою фамилию.