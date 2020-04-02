Адвокат Жорин ответил на обвинения экс-жены в насилии: «Беременная Гордон пила ацетон»

«В общей сложности мы прожили с ней год. Мы познакомились с Катей, когда я возбудил на нее уголовное дело за оскорбление. У нее всегда был поганый язык, он и становился причиной всех наших ссор», — рассказал Сергей Жорин.

Он отметил, что экс-супруга с первого же дня показалась ему нервной, но любовь застила ему глаза. «Головой я понимал, что не нужно любить этого человека, но поделать ничего не мог», — говорит он. И тут же признается, что именно Гордон дважды затащила его в загс (в 2011 и 2013-м годах), причем второй их брак разрушился буквально через два дня после регистрации.

«Я понял, что она не в себе, и просто выставил ее вещи за дверь. Выйдя из дома, Катя набросилась на меня на парковке и стала избивать. Потом во всех ток-шоу она заявляла, что я ее избил. Но все есть на видео, — продолжает юрист. — С тех пор она все никак не успокоится. Она постоянно поливает меня грязью. Я 9 лет хранил молчание. Но, когда она заявила, что я ее чуть ли не изнасиловал, я понял, что молчать больше нельзя».