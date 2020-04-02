Адвокат Жорин ответил на обвинения экс-жены в насилии: «Беременная Гордон пила ацетон»
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Фото: Instagram
Известный адвокат Сергей Жорин был женат пять раз, из них два раза на журналистке, певице, а теперь уже тоже юристе Кате Гордон. Их браки были быстротечными, но настолько «яркими» для обеих сторон, что экс-супруги до сих пор выясняют отношения в медийном пространстве. И, если Гордон «путешествует» с одной программы на ТВ в другую, то Жорин предпочитал хранить молчание долгие годы после развода (прошло 9 лет).
Но, когда экс-жена обвинила его в насилии, назвав подлецом, терпение Сергея кончилось. В шоу «Алена, блин!» он ответил на обвинения бывшей жены и рассказал, как все было на самом деле.
Фото: Кадр программы
«В общей сложности мы прожили с ней год. Мы познакомились с Катей, когда я возбудил на нее уголовное дело за оскорбление. У нее всегда был поганый язык, он и становился причиной всех наших ссор», — рассказал Сергей Жорин.
Он отметил, что экс-супруга с первого же дня показалась ему нервной, но любовь застила ему глаза. «Головой я понимал, что не нужно любить этого человека, но поделать ничего не мог», — говорит он. И тут же признается, что именно Гордон дважды затащила его в загс (в 2011 и 2013-м годах), причем второй их брак разрушился буквально через два дня после регистрации.
«Я понял, что она не в себе, и просто выставил ее вещи за дверь. Выйдя из дома, Катя набросилась на меня на парковке и стала избивать. Потом во всех ток-шоу она заявляла, что я ее избил. Но все есть на видео, — продолжает юрист. — С тех пор она все никак не успокоится. Она постоянно поливает меня грязью. Я 9 лет хранил молчание. Но, когда она заявила, что я ее чуть ли не изнасиловал, я понял, что молчать больше нельзя».
Сергей признался, что экс-супруга до сих пор не оставляет его в покое. «Она мне признавалась в любви буквально год назад, когда я был женат на другой женщине. Она заявила, что любит меня до сих пор, и, если я разведусь, то она снова выйдет за меня замуж. Вся переписка у меня сохранена. Но об этом не может быть и речи», — категорично заявляет юрист.
Он отмечает, что хочет общаться только с сыном, а не с Гордон. «У меня трое детей от разных отношений и мама. Они достойны того. чтобы знать правду. Не хочу, чтобы у ребенка сложились неправильные представления обо мне».
Жорин добавил, что всегда знал, что Гордон странная. Она даже избила его при первой же ссоре. «Когда я слышал, что жена бьет мужа, мне казалось, что это анекдот. Но при первой же ссоре после свадьбы, Гордон засветила мне ногой в ребра. Для меня это был какой-то сюр», — признается он.
Юрист в студии заявил, что, когда его бывшая жена была беременной, то пила ацетон. Также она несколько раз в жизни пыталась покончить с собой.
Ведущая программы отметила, что в прошлый раз, сидя в кресле героя программы, Катя Гордон жаловалась, что муж мог ее избить даже за шампунь. Жорин объяснил историю со своей точки зрения.
«Вся проблема в том, что я себе ее придумал, — продолжает юрист. — Она меня очаровала творчеством, она на самом деле пишет хорошие стихи. Но сейчас она не оставляет меня в покое. Я понимаю все женские обиды, когда не складывается личная жизнь, но она постоянно поливает меня грязью. Сама по себе Гордон никому неинтересна. Ее интересует только пиар, скандалы и деньги. Сейчас своими обвинениями в мою сторону она зарабатывает деньги — монетизирует свои страдания».
На вопрос, для чего он обнародовал нелицеприятные кадры с бывшей супругой, Жорин отметил, что намерен теперь защищаться и бороться с ней только в правовом поле.
«От нее можно ждать подлости в любой момент. Она никогда не держит свое слово. Даже наши общие знакомые говорят про нее: "Она только поздоровалась — и уже обманула"», — заключает адвокат.
Фото: Instagram, кадры программы
Видео: «Алена, блин!»
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