Адвокат супруги Григория Лепса раскрыла причину неожиданного развода пары

20 декабря должно состояться заседание по делу о разводе Анны и Григория Лепса, которое пройдет в здании Хамовнического суда. Адвокат супруги известного музыканта Оксана Якимова прокомментировала StarHit ее решение о разводе.

«Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются», — сказала адвокат.