Адвокат супруги Григория Лепса раскрыла причину неожиданного развода пары
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Фото: @anna.leps/Instagram
20 декабря должно состояться заседание по делу о разводе Анны и Григория Лепса, которое пройдет в здании Хамовнического суда. Адвокат супруги известного музыканта Оксана Якимова прокомментировала StarHit ее решение о разводе.
«Они разводятся абсолютно мирно, без каких-либо скандалов, остаются в добрых отношениях, поддерживают общение. У Анны и Григория трое прекрасных детей, они будут продолжать заниматься их воспитанием. Что касается причин развода, то, наверно, это определенный кризис в отношениях. Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются», — сказала адвокат.
Юрист также не отрицает, что решение Анны было импульсивным, и вполне возможно, что брак еще удастся спасти. «Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе. Но на данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо».
Напомним, что Анна и Григорий познакомились в 2000 году. На тот момент девушка была танцовщицей в балете Лаймы Вайкуле. за более чем 20 лет брака у пары родились трое детей: Ева, Николь и Иван. Также у артиста есть дочь Инга от предыдущих отношений.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru, Starface