Адвокат Сергей Жорин женился на чемпионке мира по боксу Наталье Рагозиной
Накануне известный адвокат Сергей Жорин женился. Его избранницей стала чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина по прозвищу «Кувалда». Об этом сообщил сам Жорин, опубликовав в блоге серию свадебных снимков.
«Сколько веревочке не виться...», - подписал фото адвокат.
Церемония, на которую были приглашены только близкие друзья пары, состоялась в престижном комплексе Barviha Luxury Village.
Сергей известен не только благодаря своей профессиональной деятельности, но и громкому разводу с Екатериной Гордон. Причиной расставания звездной четы, по словам певицы, стало то, что Жорин жестоко избивал ее. Вероятно, с новой женой адвокату вряд ли представится возможность распустить руки, ведь она не просто чемпионка мира по боксу, а самая титулованная спортсменка в мире женского бокса, одержавшая 22 победы в 22 боях.
Фото: instagram.com