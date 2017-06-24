Сергей Жорин и Наталья Рагозина официально стали мужем и женой

Накануне известный адвокат Сергей Жорин женился. Его избранницей стала чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина по прозвищу «Кувалда». Об этом сообщил сам Жорин, опубликовав в блоге серию свадебных снимков.

Сергей известен не только благодаря своей профессиональной деятельности, но и громкому разводу с Екатериной Гордон. Причиной расставания звездной четы, по словам певицы, стало то, что Жорин жестоко избивал ее. Вероятно, с новой женой адвокату вряд ли представится возможность распустить руки, ведь она не просто чемпионка мира по боксу, а самая титулованная спортсменка в мире женского бокса, одержавшая 22 победы в 22 боях.

Фото: instagram.com