Адвокат рассказала о родном сыне покойного Олега Яковлева

Участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева не стало в минувшем году, однако борьба за наследство продолжается до сих пор. Гражданская супруга покойного певца Александра Куцевол и его друг Роман Радов считались самыми близкими людьми Олега, однако выяснилось, что он скрывал свою настоящую семью. Не так давно адвокат Элина Мазур рассказала, что двадцать лет назад у Олега Яковлева родился сын, которого назвали Игорем. Стоит отметить, что о ребенке не знал никто, включая коллег Олега по группе.

«В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном. Я знаю, что Олег очень помогал Татьяне. По какой-то причине брак не был зарегистрирован, но они все носят фамилию Яковлев. Сейчас все наследственное дело может перевернуться. Я хочу сразу сказать, что ни Игорь, ни его мама не претендуют на то, что Олег оставлял по завещанию Роману Радову. Но они претендуют на то, что сейчас присвоено Александрой Куцевол. Это квартира в Черногории и квартира в Болгарии», — заявила Мазур в эфире программы «Выход в люди».