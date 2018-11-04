logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Адвокат рассказала о родном сыне покойного Олега Яковлева

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Олег Яковлев

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Игорю Яковлеву в этом году исполнилось 20 лет.

Участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева не стало в минувшем году, однако борьба за наследство продолжается до сих пор. Гражданская супруга покойного певца Александра Куцевол и его друг Роман Радов считались самыми близкими людьми Олега, однако выяснилось, что он скрывал свою настоящую семью. Не так давно адвокат Элина Мазур рассказала, что двадцать лет назад у Олега Яковлева родился сын, которого назвали Игорем. Стоит отметить, что о ребенке не знал никто, включая коллег Олега по группе.

«В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном. Я знаю, что Олег очень помогал Татьяне. По какой-то причине брак не был зарегистрирован, но они все носят фамилию Яковлев. Сейчас все наследственное дело может перевернуться. Я хочу сразу сказать, что ни Игорь, ни его мама не претендуют на то, что Олег оставлял по завещанию Роману Радову. Но они претендуют на то, что сейчас присвоено Александрой Куцевол. Это квартира в Черногории и квартира в Болгарии», — заявила Мазур в эфире программы «Выход в люди».

Кадр из программы

Как отметила адвокат, Александра Куцевол не может претендовать на наследство музыканта: «Александра предоставила свидетельство из Сербии, где якобы был зарегистрирован брак между ней и Олегом Яковлевым. Но в регистрационных книгах Сербии нет такой записи, о чем пришла дополнительная информация в суд. Нотариус, которая делала запрос, заявила о подделке документов. Сейчас Александра Куцевол предоставила другой документ о регистрации брака из города Белград. Такая чехарда в бумагах породила уверенность в том, что эти документы поддельные. В настоящий момент дело приостановлено».

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет
Фанат показал, как выглядит Виктория Боня без фотошопа и макияжа
«Я стала похожа на заветную куклу Барби»: солистка Artik&Asti увеличила ягодицы и показала результат