Адвокат рассказала, что получит Алана Мамаева после развода

Браку Павла Мамаева и его жены Аланы пришел конец. Причиной этому стала измена футболиста с испанской красавицей Ирен Гарсиа. Об этом узнала Алана, попыталась отравиться и даже попала в больницу, а позже решила развестись — сделать это она решила после того, как любовница Павла опубликовала положительный тест на беременность.

Адвокат Жанна Маргулис в беседе с изданием Teleprogramma рассказала, на что может претендовать Алана после развода, который, как заявила Алана в сториз, пройдет спокойно и мирно.

«Подобное заявление Аланы может говорить о том, что супруги обо всем договорились и готовят документы для цивилизованного развода.

Им остается закрепить договоренности у нотариуса. Тогда супруги смогут расторгнуть брак через мирового судью через месяц — в кратчайшие, установленные действующим законодательством сроки», — заявила юрист.

Если договоренности достигнуты не будут, ситуация будет развиваться по другому сценарию.

«Совместное имущество, которое было приобретено в браке на общие доходы, делится пополам. Конечно, при отсутствии брачного договора. Это важно, так как этот документ может предусматривать иной порядок раздела имущества.

Также при разводе, в случае отсутствия брачного договора, кто-то из супругов вправе претендовать на отступление от равенства долей. Но для подобного решения у суда должны быть веские основания. Таким основанием на практике может стать покупка недвижимости на деньги родителей мужа и жены. Если в суде удастся доказать это, то имущество перейдет в собственность супруга, родители которого дали деньги», — говорит адвокат.