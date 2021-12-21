Адвокат раскрыл секрет стремительного развода Григория Лепса
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми, размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора», — пояснил адвокат Андрей Алешкин.
Кроме того, адвокат отметил, что удивлен позицией певца. По его словам, Лепс просто не стал бороться за совместно нажитое имущество и уступил жене законную 50% долю, согласно Семейному кодексу. В обратном случае дело о разводе пары рассматривал бы районный, а не мировой суд.
Адвокат также не исключает, что в брачном договоре могут быть прописаны совершенно другие условия и раздел имущества произойдет все-таки не поровну.
Григорий владеет 13 дорогими авто, несколькими особняками в Подмосковье, квартирой в Москве, огромными земельными участками, один из которых, площадью 42 тысячи кв. м, находится в Тверской области. На уже бывшую супругу записаны 7 автомобилей и квартира площадью 290 квадратов.
Напомним, что Анна и Григорий развелись после 20 лет брака вчера, 20 декабря, в Хамовническом суде Москвы. Заседание прошло без присутствия пары. Анна Шаплыкова, как инициатор развода, прислала в зал суда своего адвоката, а Григорий Лепс и вовсе ограничился лишь документом, в котором указал, что «согласен со всем и возражений не имеет».
Фото: GlobalLookPress, instagram