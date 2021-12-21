Адвокат раскрыл секрет стремительного развода Григория Лепса

Адвокат также не исключает, что в брачном договоре могут быть прописаны совершенно другие условия и раздел имущества произойдет все-таки не поровну.

Григорий владеет 13 дорогими авто, несколькими особняками в Подмосковье, квартирой в Москве, огромными земельными участками, один из которых, площадью 42 тысячи кв. м, находится в Тверской области. На уже бывшую супругу записаны 7 автомобилей и квартира площадью 290 квадратов.

Напомним, что Анна и Григорий развелись после 20 лет брака вчера, 20 декабря, в Хамовническом суде Москвы. Заседание прошло без присутствия пары. Анна Шаплыкова, как инициатор развода, прислала в зал суда своего адвоката, а Григорий Лепс и вовсе ограничился лишь документом, в котором указал, что «согласен со всем и возражений не имеет».