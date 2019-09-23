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Адвокат Оксаны Воеводиной опроверг слухи об отказе экс-короля Малайзии содержать ее и общего сына

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Оксана Воеводиина и Мухаммад V

Фото: Instagram

Россиянка и бывший монарх все еще находятся в юридическом браке.

Весной 2019 года обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила первенца. Отцом малыша Лео стал экс-король Малайзии Мухаммад V. Однако через месяц после рождения сына бывший монарх объявил о разводе с россиянкой.

Оксана Воеводина поздравляет Малайзию с праздником

Официальные представители Мухамадда V сообщали, что развод произошел по мусульманским законам после троекратного произнесения слова «развод». Что стало причиной расставания, Оксана до сих пор не рассказала.

Ранее СМИ сообщали, что Дворец Келантан (неофициальное представительство монархии Малайзии, - прим. ред.) выражает недовольство тем, что Воеводина активно ведет Instagram, рассказывает историю любви с Мохаммадом и публикует личные снимки. Как рассказала «Комсомольская правда», представители малазийской стороны отметили, что, если Оксана не перестанет публиковать личные сведения о бывшем монархе, то может не рассчитывать на получение алиментов.

Адвокат Оксаны Воеводиной опроверг эти слова, отметив, что об алиментах не может быть пока речи, так как с точки зрения юриспруденции супруги до сих пор состоят в браке, а при наличии ребенка быстро не разводят. Юрист также добавил, что документы о разводе не оформляли, по всем вопросам к нему как официальному представителю Воеводиной никто не обращался.

В то же время близкие Оксаны рассказали изданию, что она скучает по мужу, намерена за него бороться, а причиной разлада в семье могли стать интриги монархии Малайзии, недовольной, что в их круг попала независимая и самостоятельная иностранка.

Отец Оксаны рассказал также, что Муххамад V сына видел только на фотографии. «Но все еще впереди», - добавил он.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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