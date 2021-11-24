Адвокат назвал возможное наказание для врачей, которых дочь Руслановой обвинила в смерти матери

Олеся Рудакова заявила, что 25 октября артистка пришла в больницу своими ногами. Через несколько дней она оказалась в реанимации с низким гемоглобином – ей «влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту», а также удалили полип без гистологии. Затем у актрисы нашли коронавирус, а ее родственникам пришлось умолять, чтобы ее положили в реанимацию перед смертью.

Как адвокат Евгений Корчаго прокомментировал телеграм-каналу «Звездач», дочь актрисы может добиться наказания для врачей.

«Если будет возбуждено уголовное дело и будет установлена халатность по статье 293 ч. 2, то врач получит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет», — рассказал Евгений Корчаго.