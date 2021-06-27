Адвокат Михаила Ефремова – о его жизни в тюрьме: «Сказал, что должен испить всю чашу»

Ефремов очень много читает и любит проводить время за книгой. «Он мог бы сидеть в библиотеке целый день: работа, если можно так сказать, непыльная, там не перетрудишься. Сиди и приводи в порядок библиотечный фонд, а затем выдавай после смены книги заключенным. Но он отказался. Сказал, что должен испить всю чашу», – добавил адвокат.

Петр уверен, что колония, в которой находится артист, в прекрасном состоянии и поводов для переживаний из-за условий содержания Ефремова нет. «Они накормлены, если заболевают — их лечат. Если человек плохо себя чувствует, его не гонят палками на работу, а дают освобождение. Миша, кстати, пользуется этим очень редко, хотя имеет возможность и право по состоянию здоровья использовать намного чаще», – продолжил Хархорин.

Юрист отрицает то, что в кассационной жалобе на смягчение приговора говорится об органическом расстройстве личности у актера, и что он планирует использовать это в свою пользу: «Это полная глупость, вранье. Это все сплетни».

Напомним, что в июне прошлого года произошла авария с участием знаменитого российского актера театра и кино Михаила Ефремова. 57-летний артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице.