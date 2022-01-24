Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила о хайпе и пиаре со стороны Алибасова-младшего

Теперь же адвокат народной артистки Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала ситуацию с домом престарелых. В интервью «Пятому» она отметила, что актриса находилась на плановой госпитализации. Но после того, как Алибасов-младший устроил провокацию, Лидия Федосеева-Шукшина вернулась домой, чтобы укрыться от назойливого внимания прессы.

«Когда она увидела, что Бари-младший в целях пиара начал заявлять, что он куда-то приедет ее спасать и вызволять, она распереживалась, расстроилась и, естественно, попросила отвезти ее домой, что и было сделано вчера во избежание каких-либо новых конфликтов, провокаций и камер. Конечно, ее очень обижают и задевают высказывания, которые в очередной раз порочат имя ее семьи», — цитирует издание адвоката.

Напомним, что оба Алибасовых мастера скандалов и провокаций. И после того как продюсер группы «На-На» женился на Лидии Федосеевой Шукшиной, актрису втянули в череду громких разборок, которые подорвали ее здоровье. После того как народная артистка из-за мужа лишилась московской квартиры, она развелась с пятым супругом. Тогда во время долгих судебных разбирательств и в эфирах бесконечных ток-шоу Бари Алибасов — младший не давал о себе забывать.