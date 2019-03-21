Адвокат Евгения Петросяна рассказал о найденных у Елены Степаненко миллионах

Война между адвокатами Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжается. В этот четверг, 21 марта, Сергей Жорин сделал заявление о найденных у оппонентов миллионах, которые те спрятали на счетах.

«С самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что это он где-то какие-то деньги спрятал, и она заявляла ходатайство, чтобы делали запросы в банки. Суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Каково же было удивление, что это не Петросян прячет деньги, а она», — цитирует РИА Новости.

Сторона Елены Степаненко никак не прокомментировала эту информацию.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram